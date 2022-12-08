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Общество

Фрукты от псковского фермера предлагают купить на «Вкусной пятнице» РСХБ

Фото Россельхозбанка

«Вкусная пятница» пройдет в Псковском филиале Россельхозбанка 9 декабря с 11:00 до 15:00 по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 44а, сообщили организаторы.

Псковичи смогут приобрести зимние сорта яблок и груш, которые выращивает фермер Иван Мельник в Себежском районе Псковской области.

Крестьянское хозяйство Ивана Мельника работает в Себежском и Псковском районах с 2014 года. Сегодня фермер выращивает 60 сортов яблок на площади около 50 га и производит 250 тонн яблок в год, которые продаёт не только в Псковском регионе, но и в Москве, Липецке, Орле и Туле.

Кроме того, за последние годы псковскому фермеру удалось создать самый крупный плодопитомник на Северо-Западе страны, в котором сегодня выращивается посадочный материал 90 сортов яблонь. По словам Ивана Мельника, «…мощности питомника способны обеспечить закладку промышленных садов на территории всех климатических зон России».

«Знаете, меня, как псковского агрария, очень радует, что люди переходят на наши яблоки и другие продукты. Это здорово. Мы возрождаем яблоневое садоводство в России. Считаю, что сейчас надо как можно больше возделывать фруктовых садов, и уже в ближайшее время мы сможем полностью обеспечивать себя яблоками. Я тоже помогаю моему региону, моей стране не зависеть от поставок из-за границы и горжусь этим. Отмечу также, что мне в развитии хозяйства помог Россельхозбанк», – сказал Иван Мельник.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

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