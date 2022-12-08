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Происшествия

Продолжается розыск пропавшего три года назад великолучанина

Продолжается розыск пропавшего три года назад великолучанина Евгения Степанова 1989 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

По имеющимся данным, с 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые и короткие, глаза светло-серые.

Мужчина был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

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