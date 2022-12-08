Интервью с главой областного казначейства выйдет в эфир на «Первом Псковском»
30-летие отмечает Федеральное казначейство сегодня, 8 декабря. О том, как развивается служба сегодня, как профессиональные бухгалетры управляют финансовыми потоками, в чем заключается казначейский контроль в сфере закупок говорили в медиацентре ПАИ.
Интервью с руководителем управления федерального казначейства по Псковской области Дмитрием Губиным смотрите сегодня, в 16.30 на телеканале «Первый Псковский».
С текстовой версией интервью можно ознакомиться здесь.
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