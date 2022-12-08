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Общество

В ветклинике Пскова обнаружили некачественную вакцину

В ветеринарной клинике Пскова «Любовь и забота» обнаружили некачественную вакцину для телят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В рамках федерального госконтроля в сфере обращения лекарственных средств был проведён выборочный контроль качества препаратов для ветеринарного применения. Так, сотрудники ведомства отобрали пробы от образца формолквасцовой вакцины против сальмонеллеза телят, произведённой Армавирской биофабрикой.

Проба для проведения лабораторных исследований была направлена в ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». В ноябре было получено экспертное заключение о несоответствии вакцины требованиям качества по показателю «иммуногенная активность».

Результаты лабораторных испытаний были размещены в Федеральной государственной информационной системе «Сирано». Данная информационная система предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов, для
обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля.

В связи с нарушением ФЗ «Об обращении лекарственных средств» Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора направило в адрес ветклиники предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В течение 10 дней после получения информации о несоответствии продукции организация должна принять меры и проинформировать органы госконтроля.

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