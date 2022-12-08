Пскович сделал 17 закладок с наркотиками и отправится в тюрьму

20:20, 08 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении псковича, совершившего 19 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. сообщает пресс-служба ведомства.

Приговором псковского городского суда мужчина признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что молодой человек разместил в семнадцати различных тайниках-закладках на территории Пскова разовые порции наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона. Однако довести свой преступный до конца преступник не смог, поскольку его противоправная деятельность была обнаружена, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному за указанные, а также иные преступления окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.