В Псковском районе произошло смертельное ДТП
Два человека погибли, двое детей в критическом состоянии госпитализированы в результате ДТП на объездной дороге, сообщает корреспондент ПАИ.
В 19:20 в Псковском районе на 6-м километре Северного обхода Пскова у реки Милевки произошло лобовое столкновение фуры Volvo и автомобиля Brilliance.
Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Двое детей двух и семи лет госпитализированы в критическом состоянии в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, СОГ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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