В Псковском районе произошло смертельное ДТП

20:35, 08 декабря 2022, ПАИ

Два человека погибли, двое детей в критическом состоянии госпитализированы в результате ДТП на объездной дороге, сообщает корреспондент ПАИ.

В 19:20 в Псковском районе на 6-м километре Северного обхода Пскова у реки Милевки произошло лобовое столкновение фуры Volvo и автомобиля Brilliance.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Двое детей двух и семи лет госпитализированы в критическом состоянии в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, СОГ. Обстоятельства произошедшего выясняются.