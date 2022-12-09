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Происшествия

В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел крупный пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Пожар произошел в здании, где расположен торговый центр «Мега Химки», сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ГУ МЧС по Московской области.

«09.12.2022 в 5:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, 8-й микрорайон, корпус 2», - сказали в МЧС.

Площадь пожара изначально составляла 250 кв. м, ему был присвоен третий ранг сложности. Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 7 тыс. кв.м, ранг сложности пожара увеличили до четвертого. Эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших не поступала. 

По данным ГУ МЧС, первые пожарные приехали к ТЦ через 20 минут после срабатывания сигнализации. Для привлечения к тушению пожара в готовность приведена авиация, идет наращивание группировки. «В помощь на тушение пожара в торговом центре поехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы», - проинформировали в экстренных службах, передает ТАСС.

Над зданием ТЦ «Мега Химки» поднимается черный столб дыма в месте, где располагается строительный магазин OBI.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что около горящего ТЦ не зафиксировано превышения предельно допустимых значений загрязняющих веществ в воздухе. «В период пожара отмечается штиль. По данным с ближайшего поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха «Химки-1» (город Химки, ул. Парковая, д. 10), расположенного на расстоянии 2 км, превышений установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано», - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что на место оперативно направлена передвижная экологическая лаборатория.

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара. «По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев», - сказано в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. 

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