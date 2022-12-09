Водитель из Порхова получил срок за гибель пассажира

14:01, 09 декабря 2022, ПАИ

29-летнего водителя из Порхова, по вине которого погиб человек, привлекли у уголовной ответсвенности. Об этом Псковскмоу агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ночью 4 апреля подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21083. Автомобилист ехал со скоростью 113 км/ч и врезался в препятствие с последующим опрокидыванием машины на крышу. В результате девушка-пассажир скончалась от полученных травм. Происшествие произошло на улице Цинченко в селе Славковичи.

При назначении наказания суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном и принесенные потерпевшей стороне извинения.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.