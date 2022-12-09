Житель Опочки осуждён за дачу ложных показаний

12:23, 09 декабря 2022, ПАИ

19-летний житель Опочки осужден за дачу заведомо ложных показаний. Дело рассмотрел Псковский городской суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что молодой человек при допросе его в качестве свидетеля по уголовному делу из сострадания к подсудимому ввел суд в заблуждение. «Он дал неправдивые показания, свидетельствующие об отсутствии в действиях привлекаемого к уголовной ответственности лица состава преступления. Легкомысленное отношение мужчины к выполнению своих обязанностей, связанных с наличием статуса свидетеля по уголовному делу, могло повлечь вынесение судом неправосудного решения», - сказали в ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил опочанину наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.