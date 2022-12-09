Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Опочки осуждён за дачу ложных показаний

19-летний житель Опочки осужден за дачу заведомо ложных показаний. Дело рассмотрел Псковский городской суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что молодой человек при допросе его в качестве свидетеля по уголовному делу из сострадания к подсудимому ввел суд в заблуждение. «Он дал неправдивые показания, свидетельствующие об отсутствии в действиях привлекаемого к уголовной ответственности лица состава преступления. Легкомысленное отношение мужчины к выполнению своих обязанностей, связанных с наличием статуса свидетеля по уголовному делу, могло повлечь вынесение судом неправосудного решения», - сказали в ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил опочанину наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел крупный пожар
09 декабря 2022

Диван сгорел в квартире Пскова из-за неисправного ноутбука
08 декабря 2022

Полиция сообщила предварительную причину смертельного ДТП в Псковском районе
08 декабря 2022

В Псковском районе произошло смертельное ДТП
08 декабря 2022

Продолжается розыск пропавшего три года назад великолучанина
08 декабря 2022

Псковские приставы доставили в суд обвиняемого в грабеже иностранца
07 декабря 2022

Сильный снег ожидается в Псковской области ночью
07 декабря 2022

18-летний молодой человек без вести пропал в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...