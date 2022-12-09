В Пскове бухгалтера наказали за нарушение Трудового кодекса

12:58, 09 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя и нашла множество нарушений в работе бухгалтера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что при увольнении сотрудницы были допущены нарушения требований трудового законодательства. Ее, в частности, не ознакомили с приказом об увольнении, вовремя не направили нужные документы и не заключили дополнительные соглашения об изменении условий трудового договора. Кроме того, учет рабочего времени не соответствовал отработанным часам.

В адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, работник кадровой службы – бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.