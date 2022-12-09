Псковичи устроят рыбалку для перенесшего инсульт пенсионера

15:52, 09 декабря 2022, ПАИ

Псковские рыболовы помогают потерявшему здоровье мужчине - они передают ему ершей и снимают видеоролики с первых в этом сезоне рыбалок. Об этом сообщается в группе «Псковский рыболовный форум» в соцсети «ВКонтакте».

«Дед» [так себя называет сам автор постов. - ПАИ] попросил соратников поделиться «гуманитарной помощью» в виде ершей. «У меня лет с избытком, а здоровья явно с недостатком. Дожил уже даже до опухолей и, к сожалению, не могу рыбачить, поэтому регулярно смотрю и читаю всё на рыболовном форуме. Особенно благодарен за видеоролики. Они греют душу и позволяют «побывать на озере» и «порыбачить» хотя бы «вприглядку», - написал рыболов на пенсии Валерий Иванов.

Участники группы откликнулись и предложили ему не только рыбу, но и выразили готовность доставить мужчину на рыбалку. «Осталось дело за малым - дожить до весны. Из перенесённого инсульта сумел ведь я все-таки как-то выбраться», - ответил «дед».

«На мое поздравление с приходом сезона зимней рыбалки откликнулись более 70 человек только за одни сутки, - написал в следующем посте Валерий Иванов. - Спасибо всем вам, рыбацкое братство, за внимание! Благодаря форуму я попадаю на рыбалку (хотя бы вприглядку), а благодаря вашей гуманитарке смогу отведать свежей ушицы!»