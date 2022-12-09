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Спорт

Об истории появления греко-римской борьбы в Пскове рассказал эксперт

Как появилась греко-римская борьба в Пскове, рассказал председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы» Александр Гизбрехт на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В 2006 году мы создали федерацию и открыли школу греко-римской борьбы в Пскове. Говорят, что такой вид спорта был в городе в 60-х годах. Чтобы её открыть, я вынужден был пригласить тренера из Казахстана Ивана Яковенко. Тренировался у него, поэтому знаю его давно. Но в 2006 году он переехал сюда, и наша школа начала развиваться и давать результаты. У нас много кандидатов и мастеров спорта, а также разрядников. На мой взгляд, это один из самых динамично развивающихся видов спорта. Сначала школа была на базе сельхозтехникума, потом в 2009 году я приобрёл помещение на улице Новосёлов, сделал его реконструкцию. Мы переехали туда, и теперь у нас есть спортивный комплекс. Также есть айкидо и джиу-джитсу, в общей сложности занимается около 200 спортсменов», — сказал председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы».

По словам мастера спорта СССР и главного тренера школы Ивана Яковенко, дети начинают заниматься грико-римской борьбой с семи лет. Этот вид спорта также вибирают студенты и военные.

Записаться на тренировки можно, посетив зал в любое время с 8:00 до 21:00. «Записаться можно в те секции, которые вам подходят или которые больше нравятся. У нас все занятия бесплатные», — отметил Александр Гизбрехт.

Он также анонсировал соревнования по греко-римской борьбе в честь Дня воинской славы. Они пройдут в псковском спортивном комплексе «Олимп» 17 декабря. Начало — в 10:00, торжественное открытие состоится в 11:00.

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