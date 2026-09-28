ФК «Псков» проведёт стыковые матчи со «Звездой» за выход в финал Третьей лиги
Футболисты клуба «Псков» проведут стыковые матчи с петербургской «Звездой» за выход в финальный турнир Третьей лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Первый матч состоится 5 октября в Санкт-Петербурге. 17 октября псковичи примут «Звезду» на своём поле.
Псковский клуб получил право сыграть в этом двухматчевом противостоянии как обладатель Кубка Северо-Запада, а «Звезда» – как обладатель Кубка Санкт-Петербурга. В финале турнира «звёздные» обыграли вторую команду петербургского «Динамо» – 2:1.
Напомним, недавно «Псков» выиграл чемпионат Псковской области.
Ветеран СВО из Псковской области выполнил норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу