ФК «Псков» проведёт стыковые матчи со «Звездой» за выход в финал Третьей лиги

11:56, 28 сентября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» проведут стыковые матчи с петербургской «Звездой» за выход в финальный турнир Третьей лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Первый матч состоится 5 октября в Санкт-Петербурге. 17 октября псковичи примут «Звезду» на своём поле.

Псковский клуб получил право сыграть в этом двухматчевом противостоянии как обладатель Кубка Северо-Запада, а «Звезда» – как обладатель Кубка Санкт-Петербурга. В финале турнира «звёздные» обыграли вторую команду петербургского «Динамо» – 2:1.

Напомним, недавно «Псков» выиграл чемпионат Псковской области.