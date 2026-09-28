Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

12:19, 28 сентября 2026, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Гармония» Антонина Коробейникова участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Юные гимнастки». Старты проходят в Красноярске и завершатся 3 октября, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»



Фото: спортшкола «Гармония»







В состязаниях участвуют гимнастки от каждого региона среди девочек 12-13 лет по первому спортивному разряду. Всего соревнуются около 120 спортсменок.

По итогам квалификации многоборья Коробейникова заняла 108-е место.

Тренирует спортсменку Оксана Андреева.