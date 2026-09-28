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Спорт

Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

Псковичка, воспитанница спортшколы «Гармония» Антонина Коробейникова участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Юные гимнастки». Старты проходят в Красноярске и завершатся 3 октября, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
    Фото: спортшкола «Гармония»
  • Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
    Фото: спортшкола «Гармония»

В состязаниях участвуют гимнастки от каждого региона среди девочек 12-13 лет по первому спортивному разряду. Всего соревнуются около 120 спортсменок.

По итогам квалификации многоборья Коробейникова заняла 108-е место.

Тренирует спортсменку Оксана Андреева.

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