Псковичка участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
Псковичка, воспитанница спортшколы «Гармония» Антонина Коробейникова участвует во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Юные гимнастки». Старты проходят в Красноярске и завершатся 3 октября, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
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Фото: спортшкола «Гармония»
В состязаниях участвуют гимнастки от каждого региона среди девочек 12-13 лет по первому спортивному разряду. Всего соревнуются около 120 спортсменок.
По итогам квалификации многоборья Коробейникова заняла 108-е место.
Тренирует спортсменку Оксана Андреева.
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