ФК «Псков» стал чемпионом области

11:29, 28 сентября 2026, ПАИ

Клуб «Псков» стал чемпионом Псковской области среди мужских команд. Об этом сообщает Федерация футбола Псковской области.



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области

































«Псков» в полуфинале обыграл команду «Опочки» – 5:0. В свою очередь, «Луки-Энергия – 2» обыграла «Псков Юнайтед» – 2:0, и псковский коллектив выиграл у «Опочки» – 6:0 в игре за бронзу.

Основное время финального матча между «Псковом» и дублем «Луки-Энергии» завершился вничью – 0:0. А в серии пенальти псковичи оказались сильнее – 4:2. Дважды удары соперника отразил вратарь псковской команды Денис Долгий.

В матче за «Серебряный Кубок» «Синие Стрелы» из Псковского района обыграли новоржевскую «Фортуну» – 8:1.

В индивидуальных номинациях Евгения Иванова из «Опочки» признали лучшим нападающим турнира, Всеволод Елисеев из «Луки-Энергии – 2» стал лучшим вратарём, Игорь Казаченко из «Псков Юнайтед» признан лучшим полузащитником, Антон Паранин из «Пскова» стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол, Владимир Гинделес получил статуэтку лучшего игрока «Серебряного Кубка», а Фёдор Пикалев из «Пскова» признан лучшим игроком чемпионата.