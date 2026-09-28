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«Луки-Энергия» проиграла лидеру Второй лиги «Мурому»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Мурому» – 0:2 в матче первенства России среди команд Второй лиги дивизиона Б. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

Главный арбитр встречи Владислав Шипков уже на 27-й минуте оставил великолучан вдесятером, показав прямую красную карточку футболисту «Луки-Энергии» Илье Шведюку. Под конец первого тайма гости пропустили мяч. Затем на 75-й минуте составы уравнялись. Арбитр удалил игрока «Мурома» Филиппа Дворецкова. Однако уже спустя пять минут великолучане пропустили снова – отличился Исламитдин Абдуллаев.

По итогам встречи «Луки-Энергия» осталась на третьем месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Мурому» восемь очков. При этом у великолучан есть один матч в запасе. Команде из Владимирской области остаётся провести всего четыре матча против команд из середины турнирной таблицы: «Искры», «Твери», «Спартака-2» и «Череповца».

«Чего не хватило? Ну, наверное, правильного судейства. Считаю, что красная карточка вообще не обоснована. Там и жёлтую-то давать не надо было. Игровой момент. А до гола хорошо играли, как и соперник. Достаточно неплохая игра была. Но удаление всё сломало», – сказал после матча наставник великолукской команды Михаил Сальников.

Следующую игру «Луки-Энергия» проведёт на своём поле против смоленской «Искры» 4 октября.

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