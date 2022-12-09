Александр Гизбрехт заявил о нехватке тренеров по греко-римской борьбе

17:48, 09 декабря 2022, ПАИ

О труднорешаемых проблемах с тренерским составом по греко-римской борьбе рассказал председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы» Александр Гизбрехт на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вид спорта достаточно специфичный. Проблема с тренерами есть. Например, когда я сюда пригласил Ивана Яковенко, мне пришлось купить ему жильё, потому что у тренеров зарплаты маленькие и они не могут себе это позволить. Мы договаривались с академией и направляли туда людей, но после обучения они к нам не возвращались, потому что рядом есть Санкт-Петербург, где совсем другие зарплаты. У нас два тренера, а в такой же школе в Ленинградской области намного больше. В Белоруссии, например, на две пары бойцов приходится один тренер. Можно сказать, индивидуальные занятия, потому что проще отследить пару. А вот у Ивана Яковенко 30 человек в зале», — рассказал Александр Гизбрехт.

Он поблагодарил городскую и областную администрации за помощь и финансирование соревнований.