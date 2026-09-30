Пскович выиграл соревнования «Последний рубеж» по гребле на байдарках и каноэ в Новгороде

11:13, 30 сентября 2026, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Ника» Никита Полатовский стал победителем региональных соревнований «Последний рубеж» по гребле на байдарках и каноэ. Состязания прошли в Великом Новгороде, сообщил ПАИ псковский тренер Андрей Семёнов.



Фото: Андрей Семёнов



Фото: Андрей Семёнов



Фото: Андрей Семёнов





Полатовский стал триумфатором турнира в марафонском заезде на байдарке на дистанции 15 километров среди юношей 2010-2011 годов рождения, а также среди мужчин.

Никита Полатовский имеет разряд кандидата в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ.