Пскович выиграл соревнования «Последний рубеж» по гребле на байдарках и каноэ в Новгороде
Пскович, воспитанник спортшколы «Ника» Никита Полатовский стал победителем региональных соревнований «Последний рубеж» по гребле на байдарках и каноэ. Состязания прошли в Великом Новгороде, сообщил ПАИ псковский тренер Андрей Семёнов.
Полатовский стал триумфатором турнира в марафонском заезде на байдарке на дистанции 15 километров среди юношей 2010-2011 годов рождения, а также среди мужчин.
Никита Полатовский имеет разряд кандидата в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ.
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Пскович выиграл соревнования «Последний рубеж» по гребле на байдарках и каноэ в Новгороде