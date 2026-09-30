Нападающего «Луки-Энергии – 2» признали лучшим игроком сентября в Третьей лиге

18:10, 30 сентября 2026, ПАИ

Нападающего «Луки-Энергии – 2» Геннадия Никитина признали лучшим игроком сентября на чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

В пяти последних играх на турнире Никитин забил три гола и сделал одну результативную передачу. Также он отличился и в последнем матче команды, забив один гол и оформив ассист в победной домашней игре с «Псковом».

Следующий матч, который пройдёт 1 октября в Пскове, может досрочно обеспечить титул дублю великолукского коллектива. Для этого ему достаточно не проиграть в игре с «Псковом».

Напомним, что лучшим футболистом августа в Третьей лиге признали вратаря псковской команды Дениса Долгого.