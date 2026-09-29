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«Луки-Энергия – 2» обыграла «Псков» на чемпионате СЗФО по футболу

Великолукский клуб «Луки-Энергия – 2» на своём поле обыграл «Псков» со счётом 2:1 на чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Гости открыли счёт в матче усилиями Антона Шишаева, однако великолукский коллектив быстро сравнял счёт после гола Геннадия Никитина. Победный мяч во втором тайме забил игрок хозяев Артём Егоров.

Великолукский коллектив остался на первом месте в турнирной таблице. Чтобы досрочно занять первое место, ему достаточно не проиграть в следующий выездной игре с «Псковом», которая начнётся 1 октября в 19:00.

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