Псковичка стала серебряным призёром чемпионата России по спортивному ориентированию

11:44, 30 сентября 2026, ПАИ

Уроженка Пскова Екатерина Никитина, представляющая на соревнованиях Новгородскую область, стала серебряным призёром чемпионата России по спортивному ориентированию, который прошёл в Удмуртии с 22 по 27 сентября. Об этом сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

В заключительный день турнира Никитина стала третьей в кросс-эстафете с представительницами Новгородской области Юлией Новиковой и Татьяной Рябкиной. Первое место в забеге досталось сборной Владимирской области, а третье – команде Санкт-Петербурга.

Кроме того, Екатерина Никитина заняла десятое место в дисциплине «кросс-классика» среди 35 участниц. Также в сентябре она стала обладательницей Кубка России по спортивному ориентированию.