Посвящённый Всероссийскому дню самбо межрегиональный турнир пройдёт в Писковичах

11:32, 30 сентября 2026, ПАИ

Межрегиональный турнир по самбо, посвящённый Всероссийскому дню самбо, пройдёт в спортивном комплексе в Писковичах в Псковском районе с 13 по 15 ноября. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2015-2017 годов рождения, сообщили ПАИ в Федерации самбо Псковской области.

По программе турнира: 13 ноября с 15:00 до 17:00 – приезд и регистрация участников, комиссия по допуску, с 17:00 до 18:00 – взвешивание. 14 ноября с 09:00 до 10:00 – взвешивание на месте соревнований, с 10:00 до 10:30 – жеребьёвка и совещание представителей, с 10:30 до 11:00 – совещание судей, в 11:00 – начало соревнований. 15 ноября – отъезд иногородних команд.

К участию допускаются спортсмены, прошедшие медосмотр и имеющие страховку. Весовые категории: у юношей – 22, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50 и свыше 50 килограммов, а у девушек – 20, 23, 26, 29, 32, 36, 40, 43, 47 и свыше 47 килограммов. Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и призами.