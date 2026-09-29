Воспитанник Дедовичской ДЮСШ выиграл первенство России по академической гребле

20:23, 29 сентября 2026, ПАИ

Воспитанник Дедовичской ДЮСШ Никита Грибановский завоевал золото в одиночке на первенстве России по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования прошли в Ростове-на-Дону. Это его вторая золотая медаль в этом классе за два года подряд, сообщается в районной газете «Коммуна».

В сентябре 2026 года Никита Грибановский также стал первым в четвёрке парной в составе сборной Санкт-Петербурга и третьим в одиночке на Спартакиаде народов России в Казани. В июле 2026 года на первенстве мира до 23 лет в Дуйсбурге (Германия) он занял 10-е место в четвёрке парной в нейтральном статусе сборной России.

В сентябре 2025 года на первенстве России до 23 лет в Ростове-на-Дону он выиграл золото в одиночке и бронзу в четвёрке парной. Звание мастера спорта России присвоено в апреле 2025 года.

Никита Грибановский начинал заниматься в Дедовичах у тренера Андрея Сидоркевича на гребном канале возле водохранилища Псковской ГРЭС, где четверть века назад зародилась секция. Сейчас он тренируется в Санкт-Петербурге в ШВСМ имени Ю. С. Тюкалова и защищает цвета команды Петербурга на всероссийской арене.