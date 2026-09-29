Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона
19 медалей завоевали кудоисты Псковской области на первых турнирах нового сезона. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.
На всероссийских соревнованиях в Иваново спортсмены Псковской области выиграли одну золотую и две серебряные медали.
На межрегиональных стартах в Выборге в турнире среди юношей до 11 лет сборная Псковской области заняла третье общекомандное место, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль. Среди юношей и взрослых старше 12 лет на счету команды пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и, как итог, второе общекомандное место.
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