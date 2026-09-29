Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона

19 медалей завоевали кудоисты Псковской области на первых турнирах нового сезона. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

  • Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона
    Фото: Илья Кучеров
  • Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона
    Фото: Илья Кучеров
  • Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона
    Фото: Илья Кучеров
  • Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона
    Фото: Илья Кучеров

На всероссийских соревнованиях в Иваново спортсмены Псковской области выиграли одну золотую и две серебряные медали.

На межрегиональных стартах в Выборге в турнире среди юношей до 11 лет сборная Псковской области заняла третье общекомандное место, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль. Среди юношей и взрослых старше 12 лет на счету команды пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и, как итог, второе общекомандное место.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

«Луки-Энергия – 2» обыграла «Псков» на чемпионате СЗФО по футболу
29 сентября 2026

Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона
29 сентября 2026

Набор на обучение верховой езде открыт в псковском клубе «Возрождение»
29 сентября 2026

Эксперты: Начать заниматься конным спортом можно с одной тренировки в неделю и без больших затрат
29 сентября 2026

Главный трофей чемпионата СЗФО по футболу выставят в Пскове
29 сентября 2026

Шесть команд разыграют трофей Ночной хоккейной лиги Псковской области в дивизионе «Любитель 40+»
29 сентября 2026

Псковская всадница Овчинникова совмещает тренировки с учёбой
29 сентября 2026

Мама псковской всадницы: Падение в конном спорте тоже учебный процесс, главное – доверять тренеру

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...