Кудоисты Псковской области завоевали 19 медалей на старте нового сезона

15:55, 29 сентября 2026, ПАИ

19 медалей завоевали кудоисты Псковской области на первых турнирах нового сезона. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров







На всероссийских соревнованиях в Иваново спортсмены Псковской области выиграли одну золотую и две серебряные медали.

На межрегиональных стартах в Выборге в турнире среди юношей до 11 лет сборная Псковской области заняла третье общекомандное место, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль. Среди юношей и взрослых старше 12 лет на счету команды пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и, как итог, второе общекомандное место.