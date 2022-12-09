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Общество

Новый участок автодороги ввели в эксплуатацию в Порховском районе

Общая стоимость работ по контракту на восстановление автодороги составила более 68 млн рублей. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок автомобильной дороги Подсевы – Славковичи (км 3+200 – км 6+980) введён в эксплуатацию после ремонта в Порховском районе. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога проходит через населённые пункты Ольхово и Скрипово и востребована у местных жителей. На участке отремонтированы изношенное дорожное полотно, пересечения и примыкания, водопропускные трубы, восстановлены укреплённые части обочин и виражей, песчано-гравийно-щебёночной смесью укреплены обочины. Приведены в порядок автобусные остановки: оборудованы заездные карманы, установлены металлические павильоны, скамьи и урны. Для безопасности дорожного движения термопластиком и краской нанесена дорожная разметка.

Общая стоимость работ по контракту составила более 68 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Отметим, дорога относится к IV технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Заказчиком ремонта является ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчиком — АО «Буер». Работы проведены в рамках программы «Развитие транспортной системы».

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