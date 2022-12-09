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Происшествия

В Рязани взрыв бытового газа частично обрушил жилой дом

В результате взрыва газа в Рязани обрушилась часть жилого дома. Фото: Telegram-канал губернатора Рязанской области Павла Малкова

Взрыв бытового газа с последующим частичным обрушением произошёл в двухэтажном жилом доме в Рязани. Под завалами могут находиться люди, сообщил ТАСС в экстренных службах.

«На улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», — сказал собеседник агентства. 

Пожара в результате взрыва не последовало. «Разрушены межкомнатные перегородки», — добавил представитель экстренных служб.

Также он добавил, что повреждения получили две квартиры, расположенные на первом и втором этажах. Образовался завал. Эту информацию также подтвердили в МЧС РФ, уточнив, что произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и межэтажных перекрытий. Спасатели проверяют завалы на наличие людей.

Как сообщил губернатор региона Павел Малков, пострадали два человека, которых направили в больницу. Он также добавил, что из-за детонации газа произошло обрушение дома. 

«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. <…> По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в настоящее время находится на месте происшествия.

В прокуратуре региона уточнили, что газовоздушная смесь взорвалась в газовой колонке дома. По факту обрушения жилого дома в Рязани по поручению прокуратуры организована проверка.

 

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