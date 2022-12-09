Псковичка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо
Псковская спортсменка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо.
С 8 по 12 декабря в Республике Беларусь, в городе Минске, проходит завершающий крупный старт этого сезона — Кубок мира по тхэквондо ИТФ.
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ». От Псковской области участвуют спортсмены Псковской областной федерации (ИТФ).
По итогам двух соревновательных дней Анна Кузьмина завоевала бронзу в разделе формального комплекса (15 упражнений).
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