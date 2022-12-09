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Спорт

Псковичка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо

Анна Кузьмина на пьедестале в Минске. Фото: «ПАИ. Спортинформ»

Псковская спортсменка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо.

С 8 по 12 декабря в Республике Беларусь, в городе Минске, проходит завершающий крупный старт этого сезона — Кубок мира по тхэквондо ИТФ. 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ». От Псковской области участвуют спортсмены Псковской областной федерации (ИТФ).

По итогам двух соревновательных дней Анна Кузьмина завоевала бронзу в разделе формального комплекса (15 упражнений).

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