Псковичка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо

19:50, 09 декабря 2022, ПАИ

Псковская спортсменка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо.

С 8 по 12 декабря в Республике Беларусь, в городе Минске, проходит завершающий крупный старт этого сезона — Кубок мира по тхэквондо ИТФ.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ». От Псковской области участвуют спортсмены Псковской областной федерации (ИТФ).

По итогам двух соревновательных дней Анна Кузьмина завоевала бронзу в разделе формального комплекса (15 упражнений).