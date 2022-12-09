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Культура

В Марьинском клубе прошёл показ благотворительного спектакля «Огонёк на ветру»

Показ благотворительного спектакля «Огонёк на ветру». Фото: «Наш путь»

В деревне Рожковичи Шелковской волости состоялась церемония возложения цветов и венков к стеле, установленной в память о земляках – героях Великой Отечественной войны Михаиле Чернове и Василии Звереве. Участие в церемонии приняли глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель районного Собрания депутатов седьмого созыва Владимир Спиридонов, глава Шелковской волости Любовь Богатырева и неравнодушные жители. После возложения цветов и венков присутствующие почтили память героев минутой молчания. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь».

Затем в Марьинском клубе-библиотеке прошёл показ благотворительного спектакля «Огонёк на ветру» по пьесе Тамары Макарской в исполнении артистов театра «Мы из Гальского МХАТа». Действие спектакля происходит во время Великой Отечественной войны. Очень сложную судьбу русских женщин, совершивших подвиг ради спасения детей и жителей небольшого хуторка, весь ужас войны и всю силу материнской любви самодеятельные актёры не просто играли — они проживали жизнь героинь, которых война и враг не сломили. Актёры вложили немало сил и вдохновения в постановку спектакля. Роли в нём исполнили Татьяна Шестопалова (Вера), Елена Горюнова (Анна Михайловна, мать Веры), Татьяна Карпова (Любка), Светлана Горюнова (Маша), Надежда Байкова (Тоня).

История тронула зрителей своей искренностью и героизмом. «МХАТовцы» сумели в очередной раз подтвердить своё актёрское мастерство. Отметим, что вырученные от продажи билетов средства будут направлены в поддержку мобилизованных земляков.

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