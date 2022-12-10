Волонтёры из Пскова и Великих Лук начнут принимать новогодние подарки и поздравления для бойцов СВО

23:49, 09 декабря 2022, ПАИ

С 10 декабря в Пскове и Великих Луках начнут работу павильоны штаба «Мы вместе» для отправки поздравлений и подарков участникам СВО, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.



Где найти:

– в Пскове — ТЦ «Империал», ул. Коммунальная, д. 41;

– в Великих Луках — ТЦ «Апельсин», ул. Вокзальная, д. 11.

Время работы:

– в выходные — с 12:00 до 18:00;

– в будние дни — с 16:00 до 20:00

«Подходите к волонтёрам в оранжевых куртках и пишите поздравление. Если захотите принести подарок, вам расскажут, в какой гуманитарной помощи нуждаются военные, а если решите пожертвовать средства, то помогут перевести их на счёт штаба. Все собранные подарки и поздравления будут централизованно отправлены нашим военнослужащим в зону СВО в преддверии Нового года», — сообщили организаторы.