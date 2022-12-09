Данные интернет-клиентов магазинов «ВкусВилл» слили в Сеть

23:29, 09 декабря 2022, ПАИ

В Сеть слили данные клиентов магазинов «ВкусВилл», сообщает РБК. В общий доступ выложена база с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы в торговой сети.

Украдены:

телефон и электронная почта покупателя;

дата заказа, дата доставки, сумма покупки;

последние четыре цифры номера банковской карты.

Дата последних заказов в базе — декабрь 2022 года.

«Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — сообщили представители «ВкусВилл» ТАСС.

В торговой сети уточнили, что в слитых данных нет имён, адресов и полных платёжных сведений о банковских картах.