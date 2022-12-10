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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковском районе

По факту смертельного ДТП в Псковском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ Псковская сводка».

Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 264 УК РФ, оно предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

За данное преступление грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе произошло смертельное ДТП. В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Двое детей двух и семи лет госпитализировали в критическом состоянии в медучреждение. 

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