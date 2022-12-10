«Недопустимый акт надругательства»: В Хельсинки во время шествия сожгли российский флаг

15:55, 10 декабря 2022, ПАИ

Российский флаг сожгли во время массовых шествий в столице Финляндии Хельсинки, говорится в заявлении МИД. Инцидент произошел во время празднования Дня независимости республики.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — отметили в министерстве, передаёт РИА Новости.

В Хельсинки направили требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Более того, Москва призвала власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.