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Общество

Елена Бибикова обсудила пенсионные вопросы с псковскими профсоюзами

Вопросы пенсионного обеспечения обсудила сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова с руководством Псковского облсовпрофа, председателями членских профорганизаций и сотрудниками аппарата облсовпрофа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального профобъединения.

Фото: пресс-служба профобъединения Псковской области

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов открыл мероприятие и выступил с приветственным словом. 

Также Елена Бибикова ответила на вопрос о переходном периоде повышения пенсионного возраста и рассказала о накопительных и страховых пенсиях. Участники встречи затронули тему увеличения прожиточного минимума и введения единой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, обсудили вопросы выплат, начисления пенсионных коэффициентов и трудового стажа граждан, которые участвуют в СВО.

«Я знаю, что профсоюзы всегда стоят на страже интересов граждан. Вас слышат. Вас уважают. Спасибо за вашу работу. Вам всем желаю мира и, конечно, крепкого здоровья», — сказала сенатор РФ.

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