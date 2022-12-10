В Латвии задержали мужчину за подключение жителей к российскому ТВ

17:02, 10 декабря 2022, ПАИ

По подозрению в установке «нелегального телевидения» в домах задержали мужчину в латвийской столице. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию.

«В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения», — говорится в сообщении. С 9 июня в Латвии прекратили вещание последние 80 российских телеканалов, уточняет РИА Новости.

В ходе следствия установили, что «задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе».

«В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа «Триколор», ТВ-приёмники, компьютерную технику и телефоны, платёжные карты и документы бухгалтерского учёта», — сообщает издание.

Задержанного подозревают в том, что он в течение нескольких лет искал клиентов, а также сам обеспечивал подключение телевидения. По статье о нарушении авторских или смежных прав предусмотрено «лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф».

Как сообщает издание, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.