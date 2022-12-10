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Общество

В Дновском районе продолжается догазификация частного сектора

В Дновском районе продолжаются работы по догазификации частных домов. На сегодняшний день газ подведён к 327 земельным участкам, что составляет 41 процент к запланированному. Об этом сообщает газета «Дновец».


Волнительный день выдался 6 декабря у Натальи и Андрея Васильевых с улицы Лермонтова в Дно. В этот день в их дом пришёл природный газ.

Наталья и Андрей воспитывают троих детей, три года назад они закончили строительство своего дома и стали в нём постоянно жить. Всё это время использовали для отопления твёрдо-топливный котёл.

«Конечно, есть большая разница, – говорит Наталья Васильева, включая конфорку газовой плиты и ставя на огонь чайник. – Вон как быстро закипает в чайнике вода, не то что раньше! Мы не можем не радоваться!»

«В Дновском районе в рамках программы догазификации газ подведён к 327 земельным участкам. Всего должны догазифицировать 799 домов. Это означает, что общий план догазификации в районе выполнен на 41 %. Работы будут продолжены в следующем году», ­– рассказал присутствовавший при проведении газа к дому Васильевых глава Дновского района Михаил Шауркин. 

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