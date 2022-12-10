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Общество

Жительница Новосокольников стала солисткой оперной труппы

Фото предоставила Марина Лупина

На гастролях Музыкального театра Республики Карелия в Олонце Ирина Лупина впервые вышла на сцену в качестве новой солистки оперной труппы. Она спела партию Барбарины в концертном исполнении оперы В.-А. Моцарта «Свадьба Фигаро». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Новосольнический край»

Ирина – выпускница детской школы искусств города Новосокольники по классу фортепиано, студии «Золотая нота» районного Дома культуры. С миром музыки и вокала её познакомили Екатерина Кононова, Инга Беляева, Жанна Панова.

Фото предоставила Марина Лупина

Затем после окончания школы поступила на хоровое дирижирование в Псковский колледж культуры, а через два года учебы её перевели в Петрозаводский колледж культуры им. Раутио по специальности «академический вокал».

«Летом 2022 года Ирина окончила колледж с отличием и поступила в Петрозаводскую государственную консерваторию им. Глазунова. Она студентка первого курса и параллельно работает в Музыкальном театре Республики Карелия», – рассказала мама будущей оперной дивы Марина Лупина.

Ирина – лауреат международных конкурсов вокалистов. Девушка не считает для себя зазорным при возможности выйти на родную районную сцену. В этом году Ирина участвовала в концерте, посвящённом дню рождения города Новосокольники.

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