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Общество

Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В первую очередь глава региона осмотрел находящийся в фонде тир. Председатель регионального отделения Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России» в Псковской области Валерий Емцев отметил, что бойцы, которые занимаются в этом пространстве, имеют уже множество наград разных уровней. В конце октября запланировано участие в чемпионате России по практической стрельбе. Конкуренция на мероприятии, как прогнозируют, будет высокой. Регион представят семь спортсменов.

Валерий Емцев поблагодарил губернатора за всестороннюю поддержку в этом направлении.

После началось заседание, в ходе которого обсудили основные вопросы повестки и результаты проделанной работы. Михаил Ведерников обратился к собравшимся с приветственным словом. Он обратил внимание, что в ассоциации состоит порядка 150 человек, которые активно участвуют в реализации многих проектов, в том числе тех, которые направлены на воспитание молодёжи: это и уроки мужества, и встречи с героями, что позволяет детям расти на примерах настоящей отваги. В этом году будет запущен образовательный курс для усиления работы в этой сфере.

Губернатор подчеркнул, что для развития проектов необходимо использовать все инструменты поддержки, в том числе гранты, и добавил: «И если будет необходима помощь, то мы обязательно подключимся».

  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Глава региона заметил: очень важно, что ветераны ассоциации достойно представляют Псковскую область на соревнованиях высокого уровня. Поддержка будет оказана всем, кто показывает лучшие результаты, и тем, кто только начинает путь в спорте. В настоящий момент идёт закупка оборудования для занятий адаптивным спортом.

Помимо того, в регионе появится центр адаптивной физической культуры и спорта. Этот вопрос губернатор Михаил Ведерников ранее обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Один комплекс появится в Печорах, второй – в Пскове. Со следующего года специалисты приступят к строительству, проект рассчитан на два года, но его постараются закончить раньше. Ветераны СВО могут внести свои предложения, чтобы на этапе создания была возможность внести корректировки. В будущем организуют рабочую встречу по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что центр адаптивной физической культуры и спорта планируется развивать на двух площадках – в Пскове и Печорах, а основной объем строительных работ намечен на 2027 год. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Михаил Ведерников докладывал 10 сентября. Вопрос также обсуждался с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и главой Минспорта Михаилом Дегтяревым.

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Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта

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