Девушка-механизатор из Псковской области поборется за звание лучшего в профессии

17:45, 29 сентября 2026, ПАИ

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» 23-летняя Елизавета Веселова готовится представить Псковскую область на федеральном этапе конкурса. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.

Федеральный этап в номинации «Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства» проходит с 29 сентября по 1 октября в Тамбовской области. За победу поборются механизаторы из 21 региона России.

Организаторы подготовили для конкурсантов теоретические и практические испытания. Участникам предстоит выполнить тестовые задания, провести диагностику сельскохозяйственной техники, продемонстрировать навыки работы с гидравликой и технологиями цифрового земледелия.

Елизавета Веселова – единственная девушка и самая молодая участница регионального этапа. Она работает в семейном бизнесе по профессии и готовилась к федеральному этапу на базе своего учебного заведения.

На региональном этапе она обошла двух опытных коллег – второе место занял Иван Максименко (ОАО «Великолукский мясокомбинат»), а третье – Дмитрий Иванов (ООО «Агрофирма «Черская»).

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство.