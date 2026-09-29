Строительство Северного обхода Пскова и ремонт дорог обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:36, 29 сентября 2026, ПАИ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) 29 сентября.

Главное из эфира:

– строительство Северного обхода Пскова в целом идёт по графику. Есть небольшое отставание по переустройству газовых сетей, однако его рассчитывают наверстать. На участке Северного обхода от Рижского проспекта до дороги Родина – Наволок ведётся активная укладка асфальта. На стройплощадке Северного обхода посторонним находиться нельзя: объект является действующей строительной зоной;

– цветная жидкость, нанесённая на откосы Северного обхода, – это гидропосев: смесь с семенами трав используют для укрепления и озеленения склонов;

– надвижка пролётного строения нового моста выполнена более чем на 70 % от общей протяжённости. Соединить берега новым мостом планируется в ноябре. После смыкания пролётов начнутся работы по устройству плиты, обработке металлических конструкций и формированию основной конструкции моста;

– участок дороги от улицы Ижорского Батальона до путепровода через дорогу на Писковичи полноценно будут ремонтировать после завершения стройки Северного обхода: иначе тяжёлая техника быстро повредит новое покрытие;

– к концу года в нормативное состояние планируют привести более 300 километров дорог;

– по итогам года доля региональных и местных дорог, соответствующих нормативам, должна достичь 50,25 %. Министерство рассчитывает не просто выполнить, но немного превысить установленный на 2026 год показатель по нормативному состоянию дорог;

– в 2027 году консолидированный дорожный фонд ожидается на уровне чуть более 11 млрд рублей. В 2027 году основной объём работ придётся на переходящие объекты 2026 года и два трёхлетних контракта на капитальный ремонт;

– в следующем году в нормативное состояние планируют привести примерно 55–57 километров дорог, при этом более 40 километров должны выполнить силы «Псковавтодора»;

– приоритетом на ближайший период остаётся завершение Северного обхода, поэтому число новых объектов в 2027 году будет ограниченным, что министр назвал плановой ситуацией, а не проблемой;

– в Пскове начал работать новый асфальтобетонный завод «Псковавтодора» производительностью 160 тонн в час. Его планируют использовать прежде всего для объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»;

– старый завод работает уже более 20 лет и будет в большей степени задействован в содержании дорог: ямочном ремонте, ремонте картами и устройстве слоёв износа;

– во время дорожных работ в регионе регулярно обнаруживают боеприпасы времён Великой Отечественной войны. В таких случаях работы приостанавливают, вызывают специалистов по разминированию, а боеприпас изымают и уничтожают;

– сетки, препятствующие выходу животных на дорогу, на Северном обходе дают эффект: лоси подходят к привычным путям миграции, но не могут пересечь трассу. Власти вместе с специалистами по животному миру определят приоритетные участки для дальнейшей установки ограждений;

– пластиковые разделительные столбики на опасных участках министр считает оправданными, несмотря на претензии к их содержанию и обзору: их ключевая задача – физически не допустить выезда на встречную полосу и лобовых ДТП. Аналогично дорожные аншлаги с числом погибших и раненых призваны заставить водителей снизить рискованное поведение.