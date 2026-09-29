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Общество

На фестивале в Печорах гости узнали о культуре сето, казачестве и армянских традициях

Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» в третий раз прошёл в Печорском районе. Организатором выступили «Навигаторы детства» Псковской области. Об этом ПАИ сообщили представители проекта.

Фото: организаторы

Фестиваль объединил семьи, детей, педагогов и творческие коллективы. Главная цель мероприятия – укрепление детско-родительских отношений, создание условий для семейного досуга, развития талантов и сохранения атмосферы доверия.

В рамках Года единства народов России участники познакомились с культурой и традициями представителей народа сето, казачества и армянского народа.

Для гостей работали интерактивные площадки и мастер-классы. Дети и взрослые осваивали новые навыки и увозили с собой изделия, созданные своими руками. Спортивные и развлекательные активности дополнили программу, а выступления артистов и творческих коллективов были посвящены важности семьи, заботы и взаимной поддержки. Завершилось мероприятие чаепитием, где семьи делились традициями и историями.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».

Организаторы выразили благодарность за помощь в проведении мероприятия муниципальному координатору Анне Железняковой, советникам директоров по воспитанию Печорского района, администрации округа, Печорскому районному центру культуры. Дворцу творчества детей и молодёжи Печорского района, директору Печорской лингвистической гимназии Олегу Кузьминых, движению «Волонтёры-медики», заместителю главы администрации округа Игорю Юшкину, заместителю начальника отдела в администрации Печорского муниципального округа Кириллу Соколову, православной молодёжной спортивной дружине Святого князя Довмонта, Псковскому казачьему клубу «Рысь», хореографическому коллективу «Унисон», ансамблю «Птенцы», семье Беловых, ученику Печорской лингвистической гимназии Родиону Беликову и образцовому хореографическому ансамблю «Надежда». Отдельная благодарность – учащимся и родительскому сообществу Печорской средней школы №3, Печорской гимназии и Печорской лингвистической гимназии за организацию интерактивных площадок.

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