​Станислав Стармолотов сообщил, сколько дорог приведут в нормативное состояние в 2026 году

18:06, 29 сентября 2026, ПАИ

К концу года в нормативное состояние планируется привести более 300 километров дорог в Псковской области. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

По итогам года доля региональных и местных дорог, соответствующих нормативам, должна достичь 50,25 %.

«Я думаю, что этот показатель в 2026 году мы перевыполним. Не глобально, но сделаем больше, чем по планам у нас стоит. И в целом мы пока идём таким образом, что уже видно: до окончания проекта мы достигаем необходимого результата», – сказал Стармолотов.

В 2027 году дорожный фонд Псковской области ожидается на уровне чуть более 11 млрд рублей. «В 2027 году основной объём работ придётся на переходящие объекты 2026 года и два трёхлетних контракта на капитальный ремонт», – сказал министр добавив, что планируется привести в нормативное состояние 55–57 километров дорог.