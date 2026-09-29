Борис Елкин обратился к псковичам после избрания председателем Заксобрания VIII созыва

19:07, 29 сентября 2026, ПАИ

Борис Елкин избран председателем Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Решение было принято сегодня на первой сессии регионального парламента. Экс-глава Пскова в своём канале в MAX обратился к псковичам после избрания председателем Законодательного Собрания VIII созыва.

«Сегодня на первой сессии Законодательного Собрания VIII созыва депутаты доверили мне возглавить областной парламент. Для меня это большая ответственность и честь. Пять лет работы главой Пскова научили меня главному: любое решение должно давать конкретные и ощутимые для людей результаты. Этого принципа буду придерживаться и на новом посту», – написал Борис Елкин.

Он также поблагодарил губернатора области Михаила Ведерникова за поддержку и возможность работать в его команде. Отдельные слова благодарности он адресовал Александру Котову, который 15 лет возглавлял областной парламент.

«Мне важно сохранить преемственность и тот опыт, который был накоплен. Перед нами стоят серьёзные задачи: поддержка участников СВО, выполнение социальных обязательств, укрепление экономики и развитие территорий. Спасибо за доверие! Работаем на благо Псковской области», – подчеркнул Борис Елкин.

Инфографику со структурой Заксобрания Псковской области можно скачать здесь. С составом регионального парламента можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания читайте в инфографике здесь.