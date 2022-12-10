Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Третье место в областном конкурсе «Отечество» занял ученик из Пушкинских Гор

Третье место в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» в секции «Охрана памятников Псковщины» среди учащихся Псковской области занял Святослав Шабловский, ученик 10-го класса Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили в отделе образования администрации Пушкиногорского района.

8 декабря в городе Пскове прошёл областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в котором приняли участие более ста юных исследователей из 25 районов и городов Псковской области. В рамках конкурса работало девять секций разных направлений: «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Родословие. Земляки», «Охрана памятников Псковщины» и другие.

Члены жюри по достоинству оценили работу Святослава Шабловского «Мельницы на территории Пушкиногорского района и близлежащих окрестностей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

Спортивный фестиваль среди инвалидов прошёл в Пскове
10 декабря 2022

Третье место в областном конкурсе «Отечество» занял ученик из Пушкинских Гор
10 декабря 2022

ФОТОФАКТ Голуби в Печорах устроили аншлаг
10 декабря 2022

«Надо срочно покупать квартиру в Пскове!»: Юлия Пересильд поделилась историей переезда
10 декабря 2022

Благотворительный турнир по волейболу прошёл в Дедовичах

10 декабря 2022

В Великих Луках началась операция «Неформал»
10 декабря 2022

Жительница Новосокольников стала солисткой оперной труппы

10 декабря 2022

Более 50 000 рублей собрали профсоюзы на концерте в поддержку военнослужащих

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...