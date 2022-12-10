Третье место в областном конкурсе «Отечество» занял ученик из Пушкинских Гор

23:47, 10 декабря 2022, ПАИ

Третье место в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» в секции «Охрана памятников Псковщины» среди учащихся Псковской области занял Святослав Шабловский, ученик 10-го класса Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили в отделе образования администрации Пушкиногорского района.

8 декабря в городе Пскове прошёл областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в котором приняли участие более ста юных исследователей из 25 районов и городов Псковской области. В рамках конкурса работало девять секций разных направлений: «Летопись родного края», «Культурное наследие», «Родословие. Земляки», «Охрана памятников Псковщины» и другие.

Члены жюри по достоинству оценили работу Святослава Шабловского «Мельницы на территории Пушкиногорского района и близлежащих окрестностей».