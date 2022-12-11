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Умер советский разведчик Георгий Санников

Советский разведчик Георгий Санников, в начале 1950-х годов активно участвовавший в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работавший в ФРГ и добывавший ценную разведывательную информацию, скончался на 94-м году жизни, сообщил руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов.

«Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», — сказал Сергей Иванов, пишет РИА Новости.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге в семье служащего. В 1944–1947 годах — курсант Киевской спецшколы ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.

Участвовал в ликвидации остатков вооружённого националистического подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов (запрещённая в России экстремистская организация) и спецслужбы Запада.

По информации на сайте СВР, после учёбы в разведшколе КГБ в Москве (1956–1958) Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты при приобретении источников информации. Работал с ценной агентурой. В 1970–1971 годах участвовал в четырёхсторонних переговорах по поводу Западного Берлина. С 1977 года в отставке.

Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Активно выступал в средствах массовой информации.

В 2018 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за написанную им книгу «Их закалила война...» о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.

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