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Общество

Бойцы западного военного округа объяснили страх ВСУ перед «Терминаторами»

Украинские военные боятся уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир экипажа машины третьего Армейского корпуса Западного военного округа ВС РФ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. 

«Эта машина имеет четыре ПТУР (противотанковые управляемые ракеты – ред. ), две пушки калибром 30 миллиметров, два гранатомета плюс пулемет. Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту», - рассказал командир. По словам бойцов, работающих на «Терминаторах», украинские силовики боятся машин.

«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора». Для них это незнакомая машина и непонятная», - рассказал командир.

Механик- водитель машины одного из экипажей рассказал, что украинские силовики хотят получить себе такую машину и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».Разработанные концерном «Уралвагонзавод» БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку «Терминаторов» в российскую армию подписали в ходе форума «Армия-2017». Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.

Ранее РИА Новости сообщало, что «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживает попадание ракеты американского комплекса

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