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Общество

7 медалей завоевали шахматисты Псковской области на первенстве СЗФО

Фото предоставлено Федерацией шахмат

Руководство Федерации шахмат Псковской области совместно с директором регионального центра шахматного образования и спорта Валерием Гусевым подвели итоги выступления юных шахматистов на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое прошло в Санкт-Петербурге, поделился с Псковским агентством информации уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В сборную Псковской области вошли 34 юных шахматиста, которые стали призёрами и победителями областного первенства. Поездка на соревнования была организована региональным центром шахматного образования и спорта при поддержке областных комитетов по образованию и спорту.

В трёх шахматных спортивных дисциплинах юные спортсмены, представляющие сборную Псковской области, завоевали семь медалей различного достоинства. Так, Эвелина Галаханова, выступающая в категории «Девушки до 17 лет», завоевала золото в дисциплине «шахматы», а Мария Солдатова, выступающая в категории «Девочки до 11 лет», завоевала серебряную медаль в дисциплине «шахматы» с классическим контролем времени и золотую — в дисциплине «быстрые шахматы».  

Фото предоставлено Федерацией шахмат

Александр Кульнев в категории «Юноши до 17 лет» выиграл бронзовую медаль на первенстве СЗФО по быстрым шахматам. В спортивной дисциплине «блиц» в категории «Девочки до 9 лет» Кузнецова Валерия завоевала бронзу, а Петрова Вероника в категории «Девочки до 13 лет» и Дружинин Владислав в категории «Мальчики до 13 лет» стали обладателями серебряных медалей.

Фото предоставлено Федерацией шахмат

По итогам первенства СФЗО право на участие в первенстве России, которое пройдёт в апреле 2023 года в Москве, получили Мария Солдатова (тренер — С. И. Самсонов), Баранов Александр (тренер — А. И. Побережский), Петрова Вероника (тренер — Г. С. Шаранков), Эвелина Галаханова (тренер — А. И. Побережский).

Всего в первенстве Северо-Западного федерального округа приняло участие более 420 юных спортсменов из девяти субъектов РФ, входящих в СЗФО: на соревнованиях отсутствовали только юные шахматисты из Ненецкого автономного округа.

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