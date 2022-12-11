7 медалей завоевали шахматисты Псковской области на первенстве СЗФО

20:22, 11 декабря 2022, ПАИ

Руководство Федерации шахмат Псковской области совместно с директором регионального центра шахматного образования и спорта Валерием Гусевым подвели итоги выступления юных шахматистов на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое прошло в Санкт-Петербурге, поделился с Псковским агентством информации уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В сборную Псковской области вошли 34 юных шахматиста, которые стали призёрами и победителями областного первенства. Поездка на соревнования была организована региональным центром шахматного образования и спорта при поддержке областных комитетов по образованию и спорту.

В трёх шахматных спортивных дисциплинах юные спортсмены, представляющие сборную Псковской области, завоевали семь медалей различного достоинства. Так, Эвелина Галаханова, выступающая в категории «Девушки до 17 лет», завоевала золото в дисциплине «шахматы», а Мария Солдатова, выступающая в категории «Девочки до 11 лет», завоевала серебряную медаль в дисциплине «шахматы» с классическим контролем времени и золотую — в дисциплине «быстрые шахматы».

Александр Кульнев в категории «Юноши до 17 лет» выиграл бронзовую медаль на первенстве СЗФО по быстрым шахматам. В спортивной дисциплине «блиц» в категории «Девочки до 9 лет» Кузнецова Валерия завоевала бронзу, а Петрова Вероника в категории «Девочки до 13 лет» и Дружинин Владислав в категории «Мальчики до 13 лет» стали обладателями серебряных медалей.

По итогам первенства СФЗО право на участие в первенстве России, которое пройдёт в апреле 2023 года в Москве, получили Мария Солдатова (тренер — С. И. Самсонов), Баранов Александр (тренер — А. И. Побережский), Петрова Вероника (тренер — Г. С. Шаранков), Эвелина Галаханова (тренер — А. И. Побережский).

Всего в первенстве Северо-Западного федерального округа приняло участие более 420 юных спортсменов из девяти субъектов РФ, входящих в СЗФО: на соревнованиях отсутствовали только юные шахматисты из Ненецкого автономного округа.