Изменение уплаты налогов произойдёт в России в следующем году

00:00, 12 декабря 2022, ПАИ

В 2023 году российские налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты должны будут применять единый налоговый счёт (ЕНС). Это будет необходимо делать при оплате налоговых, авансовых платежей по налогам, а также сборов, пеней, штрафов и процентов. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Через единый налоговый счёт деньги будут перечисляться в форме единого налогового платежа.

Помимо этого, вводится единый срок предоставления налоговых деклараций и уплаты ряда налогов.