Псковичка попалась на краже продуктов из магазина
Подозреваемую в хищении продуктов псковичку задержали росгвардейцы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
11 декабря в 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 33-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания общей стоимостью 3 700 рублей.
Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>