Псковичка попалась на краже продуктов из магазина

11:02, 12 декабря 2022, ПАИ

Подозреваемую в хищении продуктов псковичку задержали росгвардейцы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

11 декабря в 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 33-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания общей стоимостью 3 700 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.