Коммунальные службы Великих Лук перешли на усиленный режим работы

11:13, 12 декабря 2022, ПАИ

В связи со сложными метеоусловиями – обильным снегопадом и наступившими следом за ним оттепелью и гололедицей - коммунальные службы Великих Лук перешли на усиленный режим работы, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

От снега город очищают сотрудники МП «Спецавтохозяйство» и МП «Зеленхоз». Работают 10 единиц техники. В уборке тротуаров и пешеходных переходов задействованы 18 человек.

В уборке сходов, лестниц, скверов и парков заняты 27 человек и техника. Управляющие компании вывели более 190 человек и порядка 10 единиц техники на уборку дворовых территорий, 12 рабочих очищают от снега кровли зданий.

«Убрать накопившийся снег и ликвидировать гололёд нужно время. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В первую очередь, внимание будет уделено самым загруженным транспортным артериям и подъездам к социально значимым объектам. Сейчас очень важно не создавать препятствий в работе спецтехники. Помните, что припаркованные на обочинах дорог и на дворовых территориях транспортные средства мешают проведению уборочных работ», – обратились к великолучанам.

В случае возникновения вопросов по состоянию дорог и городских территорий необходимо позвонить в УЖКХ города по телефону 3-72-51. «Если ваш вопрос касается содержания дворовых территорий, звоните в вашу управляющую компанию, жалобу на бездействие управляющей организации можно также оставить в управлении ЖКХ», – рекомендовали в администрации города.