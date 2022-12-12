Более 4,5 тысяч псковских школьников приняли участие в «Уроке цифры»

11:53, 12 декабря 2022, ПАИ

Более 4,5 тыс. школьников Псковской области приняли участие в «Уроке цифры» по теме видеотехнологий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В частности, 6 декабря в центре цифрового образования «IT-куб» в городе Великие Луки в рамках проекта «Урок цифры» для обучающихся школы № 13 прошёл открытый урок на тему «Видеотехнологии». Ребята познакомились с основными этапами создания технологического стартапа:

узнали всё о видео, видеозвонках и том, как работают алгоритмы в VK Клипах;

прошли онлайн-игру;

приобрели практические знания;

получили сертификат участника проекта.

С 21 ноября по 18 декабря в школах по всей стране проходит «Урок цифры» по видеотехнологиям. Мероприятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России.

Стать ближе к миру технологий может каждый, пройдя «Урок цифры» самостоятельно: урокцифры.рф/videotech